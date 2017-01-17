وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في خنشلة

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز داخل منزلهم العائلي الكائن وسط مدينة خنشلة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحايا الخمسة هم رب العائلة وهو أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس قسم التاريخ بجامعة خنشلة، إلى جانب أبنائه الأربعة وهم كلهم أطفال، حيث يبلغ أكبرهم 9 سنوات، وأصغرهم بضعة أشهر. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر للنهار أونلاين، أن الضحايا الخمسة توفوا منذ 3 أيام، غير أن جيرانهم لم يتفطنوا لغيابهم إلا بعد مرور فترة من الزمن، بعد ملاحظة الهدوء والسكون الذي ميز سكنهم العائلي.

وفيما تضاربت الأنباء بشأن مصير ربة الأسرة، أفادت مصادر محلية أنها ما تزال على قيد الحياة لكن في حالة جد خطرة، حيث تم نقلها الى المستشفى أين ترقد بغرفة العناية المركزة بقسم الإنعاش. كما قالت مصادر أخرى أن الزوج وزوجته تنحدران أصولهما من ولاية المسيلة، حيث أن رب الأسرة من مواليد عام 1968.