وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في أم البواقي

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز في منزلهم العائلي الكائن بحي بوغازي بمدينة عين كرشة بولاية أم البواقي. وحسب ما توفر من معطيات من مصادر محلية، فإن الضحايا الثلاثة هم رب الأسرة ويبلغ من العمر 45 سنة، بالإضافة الى إبنيه وعمرهما 10 و14 سنة.أما ربة البيت فقد عُثر عليها في خطرة رفقة إحدى قريباتها، أين تم نقلهما الى المستشفى وتحديدا في قسم الإنعاش.وتعد هذه الكارثة الثانية من نوعها التي تهز منطقة الشرق الجزائر في يوم واحد، حيث تم اكتشاف جثث 5 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم العائلي في بلدية المحمل بولاية خنشلة في وقت سابق اليوم.