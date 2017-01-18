مبولحي قد يغيب عن مواجهة تونس وعسلة بديلا له

كشف الناخب الوطني جورج ليكانس، اليوم الأربعاء، أن حارس مرمى الخضر رايس مبولحي قد يغيب عن مواجهة نسور قرطاج، مشيرا إلى أنه تم تحضير مليك عسلة لمواجة أي طارئ في المواجهة.

وقال جورج ليكانس، خلال ندوة صحفية بالغابون، نقلها تلفزيون النهار على المباشر، إن مهاجم الخضر هلال سوداني سيغيب عن مواجهة المنتخب التونسي، وذلك بعد تلقيه إصابة معقدة، مؤكدا أن الفريق الطبي يقوم بمجهودات كبيرة لمعالجته. وتحسبا لمواجهة المنتخب التونسي غدا الخميس، قال ليكانس، إن "المواجهة ستلعب على جزئيات بسيطة ونحن مستعدون لها". وأضاف، " أن مؤمن بفريقي وأعرف جيدا قدرات المجموعة"، مشيرا إلى أنه سمع انتقادات كثيرة بعد مباراة زيمبابوي وأنه يتفهم الأمر. وأكد ليكانس في هذا السياق، أن الخضر حضورا جيدا لهذه المباراة من الناحية البدنية وهم جاهزون لمواجهة تونس، موضحا أن التحضيرات الجيدة منحت الحلول اللازمة خاصة بعد تعرض بعض اللاعبيين إلى الإصابة. وأشار جورج ليكانس، إلى أن الخبة الوطنية ستلعب بطريقة هجومية أمام تونس ولن ننتظر في الخلف. ومن جهته، قال عدلان قديورة، الذي يرجح أن يحمل شارة القائد في المباراة، إن "هناك أجواء رائعة في المجموعة ونحن نطمح للفوز على تونس". وأضاف، "واجهنا تونس في عديد المناسبات وطريقة لعبنا متشابهة". وكشف قديورة، أن الخضر قاموا بدراسة مواجهة زيمبابوي جيدا وسيعملون على تصحيح الأخطاء.