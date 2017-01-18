المنتخب الوطني العسكري يفوز على إيران ويتأهل للدور المقبل

فاز المنتخب الوطني العسكري على نظيره الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في إطار نهائيات كأس العالم الثانية المقامة حاليا في سلطنة عمان، حيث افتتح باب التسجيل للاعب هواري فرحاني في الدقيقة 28 ليعود ويسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 36 أما الهدف الثالث فكان من توقيع اللاعب حامية محمد الأمين في الدقيقة 41. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني العسكري للدور المقبل من المنافسة العالمية، بعد أن فاز في المباراة الأولى على ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.