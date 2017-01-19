نشرية خاصة تحذر من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوّها 600 م

حذّرت نشرية خاصة من مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط الثلوج في المرتفعات الغربية والوسطى التي يصل علوّها 600 و700 متر. وأضافت ذات النشرية، أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الخميس إلى يوم غد الجمعة.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي: تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، سعيدة، الأغواط، الجلفة، وتصل مدة صلاحية النشرية من الخميس على الساعة السادسة مساء إلي غاية يوم السبت في حدود الساعة التاسعة صباحا، على أن يبلغ سمك الثلوج 25 سم .وستشهد كل من ولاية المدية والبويرة وسطيف وبرج بوعريريج وتيزي وزو، تساقط الثلوج بداية من يوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء إلى غاية يوم الأحد 22 جانفي في حدود منتصف النهار.