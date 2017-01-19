مبولحي يشارك رسميا في لقاء الخضر أمام تونس

أكدت مصادر النهار أن الطاقم التقني للمنتخب الوطني لكرة القدم،إجتمع صبيحة اليوم، لمناقشة امكانية مشاركة حارس المرمى للخضر رايس مبولحي من عدمها إثر إصابته، حيث تم الإتفاق على إمكانية مشاركته في المباراة التي ستلعب ضد المنتخب التونسي، حسب ما أكده رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة.

وأضاف روراوة قائلا:" تمكنا من استرجاع مبولحي وسيكون جاهز رسميا لمباراة اليوم". مشيرا إلى أنه تم استعمال وسائل طبية متطورة لضمان جاهزية رايس وهاب مبولحي ولا خطر عليه.

وكان للناخب الوطني حوار مع مبولحي لمناقشة حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها و التي حرمته من الالتحاق بزملائه لإجراء الحصة التدريبية قبل المباراة التي سيخوضها الخضر ضد المنتخب التونسي لحساب نهائيات كاس افريقيا للأمم 2017 ، حيث أكد مبولحي أن مشاركته في المباراة أو عدمها سيقررها طبيب الفريق لا غيره، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تأكيد مشاركة مبولحي في مباراة اليوم.

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري سيخوض مساء اليوم الخميس في حدود الساعة 17:00 مساء مباراة ضد المنتخب التونسي الشقيق في المواجهة الثانية للدور الأول من نهائيات كأس افريقيا للأمم.