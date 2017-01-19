إنهزام الخصر أمام المنتخب التونسي ب 2-1

إنهزم المنتخب الوطني، في ثاني خرجة له في الكان، أمام النتخب التونسي بتيجة2 -1 ، في ملعب فرانسفيل، ضمن الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم افريقيا 2017 المقامة في الغابون. وقد سجل المنتخب التونسي الهدفين، في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب مساكني في الشوط الثاني، بينما سجل سليتي الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، عن طريق ضربة الجزاء وقلص الفارق اللاعب سفيان هني في الوقت البدل ضائع من المباراة 90+1. وعرفت المباراة، إخراج 3 بطاقات صفراء للخضر، لكل من عدلان قديورة في الدقية 13 ، والمدافع ربيع مفتاح في الدقيقة 28 ، وبن طالب في 63 ، بنما تحصل اللاعب التونسي علي معلول في 48 د .وظهر المنتخب الوطني، بمستوى ضعيف مما قلص في حظوظه لتأهل إلى الدور الربع النهائي من الكان.