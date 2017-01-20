مئات العائلات عالقة بالطريق المؤدية لمرتفعات الشريعة بسبب الإزدحام

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن وجود أكثر من 5 آلاف مركبة في طريقها نحو مرتفعات الشريعة بإقليم ولاية البليدة، مضيفة أن هذا العدد الكبير الذي توافد في نفس الوقت تسبب في عرقلة حركة المرور. وكشفت ذات المصالح أن مئات العائلات عالقة منذ صبيحة الجمعة بالطريق المؤدية لمرتفعات الشريعة بسبب الإزدحام، حيث وجهت الحماية المدنية نداء للعائلات بالنزول المبكر من مرتفعات الشريعة تحسبا لتساقط الثلوج. للتذكير تم مساء أمس الخميس إعادة فتح جميع الطرقات التي تسببت الثلوج التي تساقطت منذ 15 جانفي الجاري في اغلاقها على مستوى ولاية البليدة.