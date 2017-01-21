نشرية خاصة تحذّر من أمطار غزيرة تتجاوز كميّتها 60 ملم

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة ستشهدها بعض ولايات الوطن.

وأوضحت ذات النشرية، أن إضطراب جوّي سيمس الولايات الغربية والمناطق الوسطى الغربية، حيث ستشهد كل من ولاية عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، شمال تيارت، وغرب عين الدفلى، تساقط لأمطار غزيرة. وأضافت مصالح الأحوال الجوية، أن صلاحية النشرية الخاصة، ستكون ابتداءا من نهار اليوم السبت، على 9 سا صباحا إلى يوم الأحد في حدود الساعة 15 سا مساء، على أن تتجاوز كميات الأمطار المتوقعة 60 ملم محليا طيلة مدة صلاحية النشرية الخاصة .