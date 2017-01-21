الجيش يعثر على مخبأ بداخله صواريخ هاون وترسانة أسلحة في تمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 22 قطعة: هاون عيار 60 ميليمتر،قاذف صاروخي RPG-7 ،قاذف صاروخي RPG-2 ، مدفع SPG-9 ،رشاشين عيار 14.5 ملم،رشاش عيار 12.7 ملم، رشاش PKT، بندقيتين رشاشين FMPK، 9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، بندقية تكرارية بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.