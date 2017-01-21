أويحي.. أنا حزين للنتائج السليبة للمنتخب الوطني في كان الغابون

عبر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عن صدمته وخيبته من إخفاق العناصر الوطني في تحقيق نتائج إجابية في نهائيات كأس افريقيا للأمم الجارية فعالياتها بالغابون، وهذا بعد تعادل الخضر أمام زيمبابوي بهدفين لمثليهما في المباراة الأولى، والخسارة في المبارة الثانية ضد تونس بهدفين لواحد، ما لا يستبعد فرضية الإقصاء المبكر للخضر من الكان.

وصرح الأمين العام لحزب التجمع الديموقراطي، أنه حزين كعامة الجزائريين للنتائج السلبية للمنتخب الوطني في كان 2017.

وقال أويحي: "كنت آمل ككل الجزائريين في تحقيق نتائج أفضل وأنا أسف لما حققه الخضر في الكان، وأضاف نفس المتحدث أن "المعجزة صعبة التجسيد ونحن نأسف لأننا سننتظر المعجزة للتأهل".