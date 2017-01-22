نشرية خاصة تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على المناطق الوسطى والغربية

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من تساقط أمطار غزيرة ورعدية على المناطق الوسطى والغربية للوطن. وأوضحت ذات النشرية، أن الإضطراب الجوي سيمّس الولايات التالية: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، غيليزان، عين الدفلى، تيارت، سعيدة وتيسمسيلت. وأضاف بيان الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية ستكون ابتداءً من اليوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا، على أن تتجاوز كميات الأمطار المتوقعة 70 ملم محليا طيلة مدة صلاح النشرية الخاصة.