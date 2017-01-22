ليكنس.. لا أؤمن بالمعجزات لكن فرصة تأهلنا لا تزال قائمة

أكد الناخب الوطني جورج ليكنس، اليوم الأحد، أنّ لا يؤمن بالمعجزات لكنه يملك ثقة كبير بالعمل الجاد وبأنّ المنتخب الوطني لديه فرصة للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 الجارية حاليًا في الغابون.

وأضاف جورج ليكنس، خلال ندوة صحفية، بثها تلفزيون النهار على المباشر من مدينة فرنسفيل بالغابون، التي ستحتضن المواجهة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية من المنافسة الإقليمية، أنّ النخبة الوطنية ستقدم كل مالديها أمام السنغال من أجل إسعاد الجماهير وتشريف العلم الجزائري. وكشف الناخب الوطني، أنّ لاعبي الخضر متأثرون بعد التعثر أمام المنتخب التونسي، مشيرًا إلى أنّهم سيقدمون كل مالديهم في المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين. وتحسبًا لمواجهة السنغال، قال ليكنس: " الهزيمة لا تعني أنّنا منتخب سيّئ وعلينا تفادي الأخطاء الفردية أمام السنغال". وبخصوص مشاركة مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، أوضح ليكنس: "مشاركته مستبعدة وسنفصل فيها اليوم أو غدًا"، مشيرًا إلى أنّ هذا الأخير لعب مصابًا أمام نسور قرطاج، مشيد بالشاب الصاعد، بالقول: "أحتاج إلى لعبين بمثل إرادته". في حين قال الناخب الوطني، مدافعًا عن خياراته: "لم أحطم أي لاعب وأنا بحاجة لكل واحد في المجموعة". مضيفًا: "كلنا مسؤولون عما يحدث للخضر ونركز اليوم على الإطاحة بالسنغال". ومن جهتها، قال المدافع الأيسر للخضر جمال مصباح، الذي سيكون بديلًا لفوزي غولام في مواجهة أسود الترينغا: "الأمر المؤسف، أنّه علينا الفوز على السنغال وانتظار هدية من منتخب زيمبابوي"، موضحًا أنّ مهمة الخضر معقدة في التأهل إلى الدور الربع نهائي لكنهم سيعملون المستحيل. مضيفًا: "لم نتعوّد على مثل هذه الظروف الصعبة والفوز أمام السنغال سيعيد الثقة لنا" وتابع قائلًا: "نتحمل مسؤولية الوضعية الّتي يتواجد فيها المنتخب"، لافتًا إلى أنّ النخبة عاشت ظروفًا أعصب في الماضي وعرفت كيف تجتازها. وفي هذا الصدد، أشار مصباح، إلى أنّ الأجيال السابقة وهذا الجيل حققوا إنجازات كبيرة أيضًا، موضحًا أنّه لا يجب تحطيم هذا الجيل والمقارنة بين الأجيال خطأ.