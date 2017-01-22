أمطار غزيرة خلال 48 ساعة المقبلة وسط وغرب البلاد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد من خلال نشرية خاصة، من أمطار غزيرة خلال 48 ساعة المقبلة على الولايات الوسطى والغربية البلاد.

وأوضحت المصالح نفسها أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة وتيارت الولايات المعنية: عين الدفلى، مستغانم، شلف، تيبازة ، تيسمسيلت وغليزان الولايات المعنية: العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

وأضافت المصادر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 70 ملم محليا بالمناطق الغربية و40 ملم بالمناطق الوسطى.