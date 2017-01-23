إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول لكان الغابون2017

خرج المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، من الدور الأول لكأس إفريقيا 2017 بالغابون، بعد التعادل الإيجابي أمام السينغال، 2-2، ضمن المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية. وخيب اللاعبون والطاقم الفني بقيادة البلجيكي جورج ليكنس، الشعب الجزائري بأدائهم كارثي وغياب الروح الوطنية. وسجل سليماني هدفي الخضر في الدقيقتين 11 و52، وسجل لسينغال كل من: ديوب في الدقيقة43 وسو في الدقيقة53. وبهذه النتيجة يفشل الخضر بتحقيق فوز لحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية التي تلقت صفعة قوية وعنيفة في الكان 2017، حيث ودع الخضر المنافسة بنقطتين، بعد التعادل أمام كل من زيمبابوي والسينغال بنفس النتيجة 2-2، وهزيمة أمام تونس 2-1. ولحساب نفس المجموعة، فازت تونس على زيمبابوي، بنتيجة 4-2 الشوط الاول لتلتحق بالسنغال في الدور ربع النهائي . وانهت السنغال، الدور الاول في المركز الاول، برصيد 7 نقاط، متبوعة بتونس 6 نقاط، واحتلت الجزائر الصف الثالث بنقطتين فيما حلت زيمبابوي، في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة