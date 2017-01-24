نشرية خاصة تحذّّر من أمطار غزيرة تتعدى كمّيتها 60 ملم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تواصل تساقط أمطار غزيرة، على العديد من الولايات خلال 24 ساعة القادمة.

وأفادت نشرية خاصة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الاضطراب الجوي سيمس كل من ولاية الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو. وستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 60 ملم، على أن تكون صلاحية النشرية إلى الساعة التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء. وأضافت ذات النشرية، أن كل من ولاية بجاية وجيجل وشمال سطيف، سيشهدون تساقط غزير للأمطار تتعدى كميتها 40 ملم، على أن تكون صلاحية النشرية ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء في حدود الساعة السادسة صباحا.