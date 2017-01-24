الفاف تؤكد ما انفردت به قناة النهار حول استقالة الناخب الوطني ليكنس

قدّم الناخب الوطني جورج ليكانس إستقالته رسميا اليوم الثلاثاء، وحسب مصدر من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" فإن جورج ليكنس سيعلن عن استقالته لوسائل الإعلام قبل عودة البعثة الجزائرية، هذا وجاءت استقالة ليكنس من العارضة الفنية للمنتخب الوطني بعد النتائج الكارثية للخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا2017. للإشارة كانت قناة النهار قد أعلنت أمس الإثنين من خلال برنامج "ستاد الكان" عن استقالة جورج ليكنس من العارضة الفنية للخضر. للتذكير أقصي المنتخب الجزائري من كان 2017 في الدور بعد أن تعادل أمام زيمبابوي السنغال وإنهزم أمام الجارة تونس.