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الفاف تؤكد ما انفردت به قناة النهار حول استقالة الناخب الوطني ليكنس

  • 24/01/2017
  • النهار أون لاين
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الفاف تؤكد ما انفردت به قناة النهار حول استقالة الناخب الوطني ليكنس تحميل الملف

قدّم الناخب الوطني جورج ليكانس إستقالته رسميا اليوم الثلاثاء، وحسب مصدر من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" فإن جورج ليكنس سيعلن عن استقالته لوسائل الإعلام قبل عودة البعثة الجزائرية، هذا وجاءت استقالة ليكنس من العارضة الفنية للمنتخب الوطني بعد النتائج الكارثية للخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا2017. للإشارة كانت قناة النهار قد أعلنت أمس الإثنين من خلال برنامج "ستاد الكان" عن استقالة جورج ليكنس من العارضة الفنية للخضر. للتذكير أقصي المنتخب الجزائري من كان 2017 في الدور بعد أن تعادل أمام زيمبابوي السنغال وإنهزم أمام الجارة تونس.

 

موضوع : الفاف تؤكد ما انفردت به قناة النهار حول استقالة الناخب الوطني ليكنس
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تعقيب
1 خالد alg 2017/01/24
حتي استقالة المدرب في هذا الوقت تعد فضيحة وضرب لمصداقية الدولة وعطي الحق لكل المدربين الذين استقالو بطريقة مبهمة أننا شعب لايحتمل
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2 algerie 2017/01/24
et le premier responsable de la faf pourquoi il ne demissionne pas lui aussi est responsable de cette mascarade alors donc il est proteger par le clan du pouvoir comme dautres loubars et verreux
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3 طبيب الجزائر 2017/01/24
سلام عليكم الحمد لله تهنينا من هدا المدرب الفاشل نتمنى ان يكون المدرب القادم جمال بالماضى لانوا مدرب محنك كما انه يعرف عقلية الاعبينا لانه كان لاعب مغترب الى فات مات لايجب ان نبقى نبكي على الاطلال علينا تحضير انفسنا الى ما هو قادم
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4 jair57 alg 2017/01/24
و برلمان الحففات و الشياتة يتخدأجرائت صارمة على فشل الحكومات مند 1999 و تضييع المال العام بدون فائدة تدكر
هده كرة يو ربح ويوم خسارة أما الملايير لراحت ف باي باي
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