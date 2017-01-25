النهار تبث تصريحات خطيرة لروراوة يصف فيها منتقديه بالحثالة ويهاجم الحكومة

وصف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم"الفاف" محمد روراوة في تصريح حصري لقناة لنهار أمس الثلاثاء، منتقديه بالحثالة كما هاجم الحكومة.وكشف روراوة أنه كان سيستقيل من الإتحادية منذ سنتين موضحا أن بقائه على رأس الفاف ارضاء لشخصية كبيرة في الدولة لم يذكرها، متهجما هذه الأخيرة بقوله" أين كانت الدولة منذ عامين لا أحد اتصل بي وقال لي ماذا ينقصك"وأضاف "لا أحد يعطيني دروسا في التسيير لأن لا أحد ساعدني" واصفا كل من ينتقده بالحثالة والمرتزقة. وفي نفس السياق قال روراوة أن المنتخب الوطني عام 2013 قد "خرج من الدور الأول وهذا الشعب لم يفتح فمه بل صفق لحاليلوزيتش"، وخلال تصريحاته النارية هدّد روراوة صحفي قناة النهار "حكيم بلقيروس" في الإعتداء عليه أمام منزله في حال لم يتوقف عن انتقاده. للإشارة بثت قناة النهار التصريح لمسجل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، ردا على التصريحات التي أدلاها لبعض وسائل الإعلام يكذّب أنه قد تحدّث مع أي وسيلة إعلامية.

ومن جهته أكد المحامي نجيب بيطام، في تصريح لقناة النهار أنه متأسف على التصريحات التي بدرت من رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وأن ماورد على لسانه يشكل جنحة تهديد وفق منظور قانون العقوبات. واضاف المحامي أن استعمال مصطلح ''حثالة '' يشكل جنحة قذف حسب نص المادة 296.