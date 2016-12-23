مدافع يتوسل من نيمار عدم إذلاله بإحدى مراوغاته

عرفت المباراة الخيرية الّتي جرت اليوم بين أصدقاء النجم البرازيلي نيمار وأصدقاء مواطنه روبينيو نجم ريال مدريد السابق، لقطة جدّ ظريفة، قام فيها مدافع من فريق أصدقاء روبينيو بالتوسل لنيمار لكي لا يذله بإحدى مرواغاته.

وجاءت هذه المباراة الخيرية، دعمًا لنادي شابيكوينسي، الّذي تعرض لفاجعة في الشهر الماضي، بتحطم الطائرة الّتي كانت تُقل بعثة الفريق إلى كولومبيا، لخوض نهائي "كوبا سود أمريكانا" ، الحادث الّذي أودى بحياة 76 شخصًا، فيما نجا 5 ركاب، بينهم لاعب واحد فقط من النادي المنكوب.

ورغم كل توسلات المدافع إلّا أنّ نجم برشلونة أبى إلّا أن يراوغه بإحدى مراوغاته البارعة ويمر منه بكل مهارة.