فيديو النهار العودة إلى المقاطع

كرونولوجيا قطاع السكن باللأرقام

  • 28/12/2016
  • 5867
  • 1

(1 )

تعقيب
1 معضاد ساعد الجزاءر عنابة 2016/12/28
متي ااخد السكن انا في حالة مزرية
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

شاهد أيضا

أخر الأخبار على النهار أونلاين المزيد