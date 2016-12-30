بالفيديو..دركي يلقي كلمة للتحسيس بمجازر الطرقات بطريقته الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو مصورة تظهر دركيا بالزي الرسمي وهو يستوقف حافلة لنقل المسافرين، قبل أن يشرع في مخاطبة ركابها، ملقيا كلمة في إطار حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور.

وقد لفتت طريقة كلام الدركي كافة ركاب الحافلة، سيما وأنه راح يخاطبهم بلغة الجزائري البسيط بعيدا عن لغة الخشب والرسميات، وبدا واضحا كيف راح الدركي يكرر عدة مرات عبارة "بجاه ربي والنبي"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ابن جزائري بسيط ومن عائلة متواضعة وأنه يخاطب إخوته الجزائريين، ليس بصفته دركيا وإنما بصفته "جزائري ابن الدوار"، مطالبا من كل الحضور نقل رسالته الى معارفهم وأقاربهم.