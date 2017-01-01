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الأمن الفرنسي يعتقل مغتربين جزائريين بسبب كلمة فرنسا جزائرية

  • 01/01/2017
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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لمغتربين جزائريين وهم يحتفلون بمناسبة السنة الجديد في أحد المدن الفرنسية.

ويظهر الفيديو، المغتربين وهم يحتلفون بمناسبة السنة الجديدة وسط أجواء مليئة من الفرحفة والبهجة، ورفعوا هتفات يقولون فيها :"1.2.3 Viva l’algerie" و "les Algerians"، ثم رفعوا هتفات "فرنسا جزائرية"، الأمر الذي رفضه الأمن الفرنسي، وفورها تدخلوا وعتقلوا عدد من المغتربين.

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تعقيب

2017/01/01
لهم الحق في اعتقالهم وطردهم من البلد. جهال ! بهدلوا بنا.
0
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2 عوف الجزائر 2017/01/01
لديهم الحق لن كل الخيران في فرنسا استولوا عليها من الجزائر
0
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3 دزيري دزاير 2017/01/01
ليس من حق السلطات الفرنسية اعتقالهم، فهؤلاء شباب يعبرون عن آراء شخصية تضمنها حرية الرأي والتعبير التي تتغني بها فرنسا.
القرار الفرنسي الرسمي كان دائما فاقدا للمصداقية، فالشبان الجزائريون قاموا فقط بالرد على التصريحات التي صرح بها مسؤولين فرنسيون وفي أطر رسمية.
أما صاحب التعليق الأول فواضح أنه ليس جزائريا.
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4 zino algeria 2017/01/01
Ehb ennahar tv
0
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2017/01/01
المعاملة بالمثل / طوال 130 سنة في الجزائر كان الفرنسيون ( يقولون الجزائر فرنسية ) ونحن أبناء الجزائر قالوا مرة واحدة في ليلة رأس السنة الميلادية : اعتقلوا من طرف شرطة باريس الظالمة ..عجب لفرنسا كيف تفكر وكيف تعمل
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  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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