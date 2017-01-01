الأمن الفرنسي يعتقل مغتربين جزائريين بسبب كلمة فرنسا جزائرية

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لمغتربين جزائريين وهم يحتفلون بمناسبة السنة الجديد في أحد المدن الفرنسية.

ويظهر الفيديو، المغتربين وهم يحتلفون بمناسبة السنة الجديدة وسط أجواء مليئة من الفرحفة والبهجة، ورفعوا هتفات يقولون فيها :"1.2.3 Viva l’algerie" و "les Algerians"، ثم رفعوا هتفات "فرنسا جزائرية"، الأمر الذي رفضه الأمن الفرنسي، وفورها تدخلوا وعتقلوا عدد من المغتربين.