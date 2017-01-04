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فيديو.. أبواق إعلامية هدفها إشعال نار الفتنة في الجزائر

  • 04/01/2017
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لا تزال الأبواق الإعلامية الغربية الناطقة بالعربية تتربص بأي شيئ يحدث في الجزائر لإشعال نار الفتنة، عن طريق نشر الأكاذيب وتزييف الوقائع.

(6 )

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1 خليل الجزائر 2017/01/04
لا نريد خراب في الجزائر تحيا الجزائر آمنة مستقرة
0
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2 Imenemansour Algeria 2017/01/04
Abcd
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3 مداني عبد السلام الجزائر 2017/01/04
تحيا الجزائر آمنة مستقرة
0
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2017/01/04
5350
0
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5 amiri france 2017/01/04
ضرب إستقرار جزائر خط أحمر
لاعودة لعشرية سوداء جالية جزائرية ضد الفتن
إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله فيفي جزائر لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك ، لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة.”
فاتق الله في وطنك لا تخنه، ولا تسلط عليه عدوا، ولا تدفعه إلى سبل الفوضى، وانطلاق الغرائز من عُقُلها، تدميرا وتخريبا وتشريدا وسفكا للدماء ونهبا للثروات وتعطيلا للإنتاج، إلى غير ذلك من تلك الطاما
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2017/01/04
تحيا الجزائر....... لا لابواق الفتنة
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  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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