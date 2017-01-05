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بالفيديو الزهراء بوصبع تطالب رئيس حزب الشباب التحدث بطريقة حضارية

  • 05/01/2017
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(5 )

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1 وليد الحبيب 2017/01/05
من هذه اة التي تروجونها في وسائل اعلامكم كفى تزلفا و استخفافا بعقول العامة
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2 ali algerie 2017/01/05
النقاش كله لم يكن حضاري، الصحفي يقاطع ولا يترك المجال للكلام، ويفضل الضيفة على الضيف
الزهراء بوصبع تتكلم بلغة الشارع، وتتكلم بيديها، واعطتنا صورة سيئة عن المرأة الجزائرية،
ورئيس الحزب ظن أنه في قهوة، سيرك عمار...
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3 الراقي بدرالدين البويرة 2017/01/05
روحي ريحي في دارك خيرك /المرأءة المأصلة تريح في دارها ولاتجادل الرجال الاجانب ....................أن لم تستحي فغعل ماشئت
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4 عبد الغني الجزائر 2017/01/05
ولله غير صح من هذه التي علت شاشات التلفزيون و و صلت لمنابر المساجد مع سفهاء القوم و تدعو للحوار وتتكلم كانها من المصلحين اختاه اذهبي للمنزل وصلحي حالك فحالك يندى له الجبين والله وصلنا لوقت الدجال حين كثر الدجالون وربما لن يجد الدجال مكانته مع اراذل القوم
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5 atika annaba 2017/01/05
rouhi toubi wa ahkmi darek khir lik
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