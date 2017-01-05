فيديو النهار
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بالفيديو الزهراء بوصبع تطالب رئيس حزب الشباب التحدث بطريقة حضارية
05/01/2017
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5
(5
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تعقيب
1
وليد
الحبيب
2017/01/05
من هذه اة التي تروجونها في وسائل اعلامكم كفى تزلفا و استخفافا بعقول العامة
0
تعقيب
2
ali
algerie
2017/01/05
النقاش كله لم يكن حضاري، الصحفي يقاطع ولا يترك المجال للكلام، ويفضل الضيفة على الضيف
الزهراء بوصبع تتكلم بلغة الشارع، وتتكلم بيديها، واعطتنا صورة سيئة عن المرأة الجزائرية،
ورئيس الحزب ظن أنه في قهوة، سيرك عمار...
0
تعقيب
3
الراقي بدرالدين
البويرة
2017/01/05
روحي ريحي في دارك خيرك /المرأءة المأصلة تريح في دارها ولاتجادل الرجال الاجانب ....................أن لم تستحي فغعل ماشئت
0
تعقيب
4
عبد الغني
الجزائر
2017/01/05
ولله غير صح من هذه التي علت شاشات التلفزيون و و صلت لمنابر المساجد مع سفهاء القوم و تدعو للحوار وتتكلم كانها من المصلحين اختاه اذهبي للمنزل وصلحي حالك فحالك يندى له الجبين والله وصلنا لوقت الدجال حين كثر الدجالون وربما لن يجد الدجال مكانته مع اراذل القوم
0
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5
atika
annaba
2017/01/05
rouhi toubi wa ahkmi darek khir lik
0
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الزهراء بوصبع تتكلم بلغة الشارع، وتتكلم بيديها، واعطتنا صورة سيئة عن المرأة الجزائرية،
ورئيس الحزب ظن أنه في قهوة، سيرك عمار...