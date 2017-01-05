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هذا هو الفرق بين الراقي الشرعي والمزيّف

  • 05/01/2017
  • 7311
  • 3

(3 )

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1 sebt idjamel Algérie 2017/01/05
Ok
0
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2 jawed algerie 2017/01/05
ما هذا الهراء .....العلاج بالرقية دروشة يمتهنها الدراويش الغير متعلمين لابتزاز افراد المجتمع الفقراء والذين لا يملكون القدرة على الذهاب الى الطبيب ......احشموا
0
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3 خالد alger 2017/01/05
مكان لا راقى لا عبد البافى
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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