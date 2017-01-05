فيديو النهار
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هذا هو الفرق بين الراقي الشرعي والمزيّف
05/01/2017
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3
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تعقيب
1
sebt idjamel
Algérie
2017/01/05
Ok
0
تعقيب
2
jawed
algerie
2017/01/05
ما هذا الهراء .....العلاج بالرقية دروشة يمتهنها الدراويش الغير متعلمين لابتزاز افراد المجتمع الفقراء والذين لا يملكون القدرة على الذهاب الى الطبيب ......احشموا
0
تعقيب
3
خالد
alger
2017/01/05
مكان لا راقى لا عبد البافى
0
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