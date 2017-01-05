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شاهد ابن الشنفرة يرقي بنت وأمها على المباشر

  • 05/01/2017
  • 10999
  • 2

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تعقيب
1 jawed algerie 2017/01/05
هل الرقية دروشة تستغل بها طبقات فقيرة من المجتمع والتي لا تستطيع الذهاب الى الطبيب
0
تعقيب

2017/01/05
U
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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