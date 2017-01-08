بالفيديو.. هكذا قام شرطي سعودي بالتصدي لإرهابيين والقضاء عليهما بمفرده

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لشرطي سعودي شجاع دخل لوحده في إشتباك مسلح مع إرهابيين اثنين كان أحدهما يرتدي حزاما ناسفا وتمكن من قتلهما في مدينة الرياض بالسعودية.

ويصور الفيديو، الذي يبدو أن امرأة قد قامت بالتقاطه من داخل منزلها، أمس، عندما حاول إرهابيان أحدهما يرتدي حزاما ناسفا إطلاق النار على سيارة لدورية شرطة والاستيلاء عليها بما فيها من سلاح، تفاصيل انقلاب الهجوم الإرهابي إلى هجوم مضاد، حيث راح الشرطي يختبئ وراء سيارة الخدمة، فيما كان الإرهابيان بصدد محاولة ركوب السيارة والهرب بها، بعد إطلاق أعيرة نارية باتجاهه، قبل أن ينقض عليهما ويطلق عليهما وابلا من الرصاص من مسدسه، حيث أرداهما قتيلين.