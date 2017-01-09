بالفيديو... مسلح يطلق النار على مسافرين في مطار فلوريدا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مسرب، يوثق لحظة إطلاق النار من طرف مسلح على مسافرين في مطار فلوريدا بأمريكا، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

ويوضح الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة في المطار، المسلح وهو يمشي بكل هدوء أمام منطقة استلام الحقائب، قبل أن يشهر مسدسه الذي كان يخفيه تحت ملابسه، ويبدأ في إطلاق النار صوب المسافرين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح. ومن جهتها، قامت شرطة المطار باعتقاله وفتح تحقيق معه لمعرفة الأسباب التي دفعته لإرتكاب هذه الجريمة.