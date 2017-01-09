فيديو النهار العودة إلى المقاطع

بالفيديو تساقط كميات من الثلوج على مرتفعات يزيد علوها عن 1000 متر بباتنة

  • 09/01/2017
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