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هذا ما برّر به رئيس عمادة الأطباء ارتفاع تسعيرة الفحص الطبي
14/01/2017
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هذا ما برّر به رئيس عمادة الأطباء ارتفاع تسعيرة الفحص الطبي
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