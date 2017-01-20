أحمد مراني.. "سيد قطب" استعمل الشعارات البراقة والمخادعة لتكفيرالأنظمة

قال القيادي السابق في الجبهة الاسلامية للإنقاذ أحمد مراني، بأن الكاتب والأديب والمنظر الإسلامي المصري، "سيد قطب"، وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين، يستعمل في منشوراته ومؤلفاته عاطفة المسلمين والشعارات البراقة والمخادعة التي من شأنها التوضيح للقارئ بأن الانظمة بما فيها العربية كافرة، ويحظى بمتابعة الكثير من المسلمين، عكس المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي قال بأنه رجل فكر وثقافة وسلام، ويعتمد على الحوار وفهم الآخر.

وجاء هذا خلال نزوله ضيفا على قناة النهار تي في، في برنامج زاد في مزاد، التي تناول فيها الصحفي محمد عصماني مسار الحركة الاسلامية في الجزائر ، من الوعظ والاصلاح الى الفلسفة الجهادية .