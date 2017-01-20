بالفيديو.. روراوة خان الجزائر.. والخسارة أمام مصر في 2010 برباعية ليست بريئة

صرح الصحفي رفيق وحيد أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، متواطئ في خسارة المنتخب الوطني بنتيجة أربعة لصفر أمام المنتخب المصري في المباراة نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2010 بأنغولا، حيث أوضح الصحفي وحيد أن الناخب الوطني آن ذاك رابح سعدان، صرح لوسيلة اعلامية أن هناك أطراف في الاتحادية تنازلت على المباراة لإرضاء المصري، وهذا لمنح الأفضلية للمصريين بالتتويج باللقب القاري وتعويضه بالاقصاء من التأهل الى مونديال جنوب افريقيا 2010، وهذا كون المدرب سعدان شاهد على ما حدث لكنه لا يملك دليلا ماديا على ذلك.

واستدل الصحفي رفيق وحيد كلامه أن الخسارة التي مني بها المنتخب الوطني برباعية نظيفة أمام المنتخب المصري كان سببها الحاكم كوفي كوجيا، الا أنه بعد ذلك بخمسة سنوات أتي به الى الجزائر، كرم في سيدي موسى ما لا يؤكد أن الخسارة لم تكن بريئة.