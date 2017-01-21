رضا ماتام.. رورواة حطم الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني يغرق

صرح اللاعب الدولي السابق رضا ماتام أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة هو المسؤول الأول لما آلى اليه الفريق الوطني بعد النكسة الأخيرة ضمن نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 الجارية بالغابون.

وأوضح نجم وفاق سطيف السابق أن روراوة فشل في تسيير كرة القدم الجزائرية، حيث لم يستغل اللاعبيين الدوليين السابقين لا لصالح المنتخب الأول، ولا على رأس الهيئات الكروية الجزائرية، كونهم عارفين بخبايا كرة القدم ويمكنهم السيطرة على اللاعبين، والتسيير الأمثل لكرة القدة الجزارية، بالموازاة مع فشل خيار روراوة فب جلبه المدرب الأجنبي، واتهم ماتام روراوة بالسماح للأجانب للتدخل في المنتخب الوطني، مشيرا الى عدم الانضباط الذي يغرفه الفريق الأول، وهذا ما لوحظ في المباراة الأخيرة أمام زيمبابوي، في تصرفات بعض الللاعبين الذين رفضوا الاستبدال، ووصل بهم الأمر أنه يسيرون المنتخب كما تهوى أنفسهم.

واعترف ماتام بدور روراوة في الجانب الاداري لكنه بعيد عن المستوى التقني، حيث يقوم في التدخل في الكثير من الأمور، كإختيار مدرب وطني، وهذا ما دفع اللاعبين الدوليين السابقين الفرار من المنتخب وعدم الإلتفاف حوله، وعدم المساهمة في تطوير كرة القدم في الجزائر.