بالفيديو.. أبراز أحداث الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة السنيغال

أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم، حصته التدريبية الأخيرة قبل مواجهة السينغال برسم المباراة الثالثة من الدور الأول لنهائيات كأس أمم افريقيا الجارية بالغابون.

ولوحظ غياب كل من المدافع رامي بن سبعيني، والحارس وهاب رايس مبولحي بسبب الاصابة، عن الحصة التدريبية للخضر بملعب مولندا، في حين عاد ياسين براهيمي للتدرب رفقة العناصر الوطنية، بعد الاصابة التي تعرض لها اثر ضربه لمبرد المياه الخاصة بالمنتخب بعد أن قام الناخب الوطني جورج ليكنس باستبداله باللاعب سفيان هني أمام مواجهة تونس، والتي نتهت بفوز نسور قرطاج بهدفين لهدف، كما اضطر المهاجم هلال العربي سوداني الانسحاب من الحصة التدريبية بعد جريه لدورتين فقط نظرا للإصابة التي كان يعاني منها.

وابتعد المنتخب الوطني من التأهل للدور الثاني من البطولة الافريقية، بعد تعادله في المباراة الاولى ضد زيمبابوي بهدفين لمثلهيما والخسارة في اللقاء الثاني بهدفين لهدف أمام تونس، حيث ينتظر المنتخب الوطني حدوث المعجزة للتأهل للدور المقبل وهذا شرط الفوز على السنيغال، مع خسارة تونس أمام زيمبابوي بهدف على الأكثر.