بالفيديو.. لاعبو الخضر يصلون إلى الجزائر ويرفضون التحدث مع الصحافة

وصل مساء اليوم الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني الى مطار هواري بومدين بالعاصمة، بعد خيبة الأمل التي مني بها اثر الاقصاء المبكر من نهائيات كأس أمم افريقيا بالغابون، في تعزيزات أمنية مشددة، حسب ما نقله تلفزيون النهار مباشرة من المطار.

ورفض اللاعبين الإدلاء بأي تصريح للصحافة، عند خروجهم من المنصة الشرفية للمطار، في لقطة لم تهضمها الجماهير الجزائرية المناصرة للخضر، ولا تستبعد فرضية تلقي اللاعبين لأوامر بعدم التحدث مع الصحفيين.

في حين رفض الزميل حكيم بلقيروس الاستماع لإحدى المناصرين كان يدافع عن لاعبي المنتخب.