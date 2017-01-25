بالفيديو.. هكذا احتال مرقي عقاري على ضحاياه

قام أحد المرقين العقارين ببلدية الثنية ولاية بومرداس بالاحتيال على مجموعة من المكتتبين قاموا بدفع أموال له لانجاز مشروع سكني في مدة ستة أشهر.

حيث أعلنت شركة "جودي سعادة" قبل أربعة سنوات عن عرض لاقتناء مساكن في جاهزة في الثنية في ظرف قدره 6 أشهر الا أنه اكتفى المرقي بتسييج قطعة أرضية وحفر حفرتين، وحاول تلفزيون النهار الاتصال به على الهواتف النقالة التي وضعها على لافتة المشروع لكن الهاتف مغلق، كما أنه لا يوجد أحد في مقر الوكالة.

وصرح احدى الضحايا أن المشروع وهمي ولا صحة منه، وقال في البداية كانت مجرد شكوك لكن اتضح في وقت لاحق أنه لم تكن لدى المرقي رخصة البناء الا بضغط من المكتتبين الذين دفعوا ما بين 80 الى 100 مليون سنتيم، حيث قرروا رفع القضية الى العدالة لاسترداد حقوقهم.