إنقاذ 238 شخصا جراء زلزال إيطاليا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 238 شخصا ناجين من أثار الزلزال الذي ضرب مناطق وسط إيطاليا أول أمس الأربعاء.

ومن جهتها أعلنت الهيئة الوطنية الإيطالية للدفاع المدني في وقت سابق، أن أكثر من 1000 من عناصر الشرطة إضافة إلى 1060 من رجال الإطفاء و400 عسكري، وأكثر من 3 آلاف من المتطوعين وأعضاء المنظمات الاجتماعية الإيطالية شاركوا في عمليات الإنقاذ والإغاثة وإزالة آثار الزلزال، مؤكدة أنه تم إيواء أكثر من 2100 شخص في خيم بعدما دمر الزلزال منازلهم. للإشارة، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب بلدات وقرى جبلية في وسط إيطاليا الأربعاء الماضي، ملحقا أضرارا مادية ضخمة وعدد الكبيرمن الضحايا.