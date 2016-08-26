إرتفاع حصيلة هجوم جيزرة في تركيا إلى 11 قتيلا

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، أن 11 شخصا قتلوا، وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى للشرطة، في منطقة جيزرة بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وجاء في تصريحات لرئيس الوزراء التركي، نقلته وسائل إعلامية، أن بلاده بدأت حربا شاملة على الإرهاب، مشيرا أن الإرهابيين سيتلقون الجواب الذين يستحقونه. كما أكد، أنه لايمكن لأي منظمة إرهابية أن تأسر الجمهورية التركيةّ.

وكانت وكالة "أناضول" التركية، قد نقلت في وقت سابق، عن مصادر أمنية، أن سيارة انفجرت قرب حاجز أمني للشرطة يبعد 50 مترا عن مبنى قوات مكافحة الشغب، على الطريق بين شرناق وجيزرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وبشرية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جيزرة الحكومي. وأضاف ذات المصدر، إلى أن الهجوم نفذه عناصر من حزب العمال الكردستاني. وللإشارة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الأربعاء، عن بدأ عملية درع الفرات، التي تشارك فيها القوات الخاصة التركية وطائرات التحالف الدولي، بهدف القضاء على عناصر تنظيم داعش واليملشيات الكردية، على الحدود التركية السورية.