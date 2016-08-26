اعتقال 40 مشتبها لهم صلة بداعش خلال عمليات أمنية في تركيا

أعلنت وكالة الأنباء التركية الأناضول، أن قوات الأمن التركية اعتقلت، 40 شخصا، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ولايتي قونية وأضنة، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف ذات المصدر، إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت صباح اليوم، عدداً من الأماكن في مركز مدينة قونية وسط الأناضول، بعد أن وصلتها معلومات عن مجموعة ذات صلة بتنظيم داعش.وكشفت أن هذه العملية أدت إلى اعتقال 20 شخصاً، ومصادرة عدد من الوثائق، موضحة إلى أنه جرى نقل الموقوفين إلى مديرية أمن قونية، ومن ثم سيتم نقلهم إلى القصر العدلي في المدينة. وفي ولاية أضنة جنوبي تلركيا، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب، في حملة مشابهة 20 مشتبها بعلاقتهم بتنظيم داعش بينهم نساء، تم نقلهم جميعاً إلى مديرية أمن الولاية للتحقيق معهم.