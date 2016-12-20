الرئيسية أخبار عالمية مقتل دبلوماسي روسي بمنزله في موسكو

مقتل دبلوماسي روسي بمنزله في موسكو

  • 20/12/2016
  • خودي صديق
  • 1458
  • 0
مقتل دبلوماسي روسي بمنزله في موسكو تحميل الملف

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، إن دبلوماسيا روسيا يدعى بيتر بولشيكوف عثر عليه مقتولا في شقته في العاصمة الروسية موسكو، حيث تم العثور على رصاص وبندقية، وفوارغ طلقات نارية قرب جثته.

وذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن بولشيكوف هو أحد كبار المستشارين في قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان وزارة الخارجية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مقتل الدبلوماسي لا علاقة له بعمله، في وقت اخر أشارت مصادر في شرطة موسكو إلى أن المحققين يدرسون الحادثة من الناحية الجنائية دون استبعاد فرضية الانتحار.

موضوع : مقتل دبلوماسي روسي بمنزله في موسكو
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: