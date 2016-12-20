إطلاق سراح الباكستاني المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين

أعلن المدعي العام الألماني عن إطلاق سراح المشتبه به في هجوم برلين بسبب نقص الأدلة التي تثبت ادانته حسبما أفاد وسائل اعلام ألمانية.

وقال قائد شرطة العاصمة الألمانية برلين، في وقت سابق الثلاثاء، إنه ليس واضحا ما إذا كان الرجل الباكستاني الذي اعتُقل بعد دهس شاحنة لحشد من الناس في سوق برلين لعيد الميلاد هو بالفعل منفذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 12 شخصا مساء أمس الاثنين. وقال كلاوس كانت "حسب علمي ليس مؤكدا ما إذا كان هذا الشخص هو الذي قاد الشاحنة فعليا." كما أوردت رويترز.

وكتبت الشرطة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها تتوخى الحذر بسبب إنكار المشتبه به تورطه في الحادث، كما وصفت الحادث بأنه هجوم متعمد.