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مقتل 7 أشخاص بتفجيرين استهدفا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل

  • 20/12/2016
  • النهار اون لاين
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مقتل 7 أشخاص بتفجيرين استهدفا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل تحميل الملف

قتل سبعة أشخاص مساء الثلاثاء في اعتداء مزدوج في إقليم كردستان العراق قرب مقر حزب إيراني كردي معارض، وفق ما أفاد مسؤول محلي كبير.

وقال جلال كريم مساعد وزير داخلية كردستان إن الانفجار المزدوج الذي وقع في مدينة كويسنجق قتل فيه خمسة من عناصر الحزب الديموقراطي بكردستان إيران وعنصر من قوات الأمن المحلية وطفل.

وبحسب وسائل اعلامية فإن الإنفجار وقع بعد احتفال كان يقيمه الحزب عند أحد مقراته ورجح متابعون ضلوع الأجهزة الاستخبارية التابعة لنظام طهران في الحادث.

موضوع : مقتل 7 أشخاص بتفجيرين استهدفا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل
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