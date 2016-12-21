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داعش يعلن .. نحن نفذنا هجوم برلين

  • 21/12/2016
  • النهار أون لاين
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داعش يعلن .. نحن نفذنا هجوم برلين تحميل الملف

تبنى تنظيم داعش مساء الثلاثاء الاعتداء على سوق للميلاد في العاصمة الألمانية برلين والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا، وفق ما أفادت وكالة "أعماق" المرتبطة بالتنظيم الإرهابي .

ونقلت وكالة أعماق عن "مصدر أمني" على تطبيق "تلغرام" أن "منفذ عملية الدهس في مدينة برلين الألمانية هو جندي لداعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي".

وأعلنت شرطة برلين الثلاثاء أن منفذ الهجوم الدامي قد يكون "على الأرجح" طليقا، بعدما أكدت بداية أنها اعتقلت طالب لجوء باكستاني يشتبه في أنه ارتكب الاعتداء.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام الألماني عن إطلاق سراح المشتبه به في هجوم برلين بسبب نقص الأدلة.

موضوع : داعش يعلن .. نحن نفذنا هجوم برلين
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