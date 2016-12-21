مقتل 5 أشخاص بعد تحطم طائرة شحن في كولومبيا

قتل 5 من أفراد طاقم طائرة شحن وأصيب السادس بجروح خطرة بعد تحطم طائرة من طراز بوينغ 727 في شرق كولومبيا أمس الثلاثاء، حسبما أعلنته هيئة الطيران المدني.

وقال الكولونيل فريدي بونيلا، سكرتير عن سلامة النقل الجوي المدني في شريط فيديو إن 5 من أفراد الطاقم قتلوا وعولج السادس في عين المكان قبل أن ينقل إلى بوغوتا على متن طائرة إسعاف تابعة لسلاح الجو الكولومبي. وأوضح بونيلا أن الحادث وقع على مقربة من الحدود مع فنزويلا. مشيرا إلى أن الناجي الوحيد من الحادث هو فني الطيران، غير أن حالته حرجة. وبحسب هيئة الطيران المدني، فإن الطائرة وهي من طراز بونيغ 727 وتابعة لشركة الطيران الكولومبية "ايروسوكر" أقلعت من بويرتو كارينو في اتجاه العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم من 6 أفراد.