زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر شرقي إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث، أن مركز الزلزال يبعد 184 كلم شمال شرقي مدينة مالوكو بارات دايا في جزر مولوكا، ووقع على عمق 173 كلم. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية أو تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية "تسونامي" في الوقت الذي توقعت فيه الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث، ألا تكون هناك أضرار نظرا إلى العمق الكبير الذي وقع عليه الزلزال. وللإشارة، فقد كان زلزال مدمر ضرب إقليم "اتشيه" الواقع بجزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا 7 ديسمبر الجاري، وأسفر عن مقتل 97 شخصا على الأقل وإصابة 300 آخرين.