سويسرا تكشف هوية منفذ هجوم زوريخ

كشفت الشرطة السويسرية، أمس الثلاثاء، هوية الشخص الذي أطلق النار على المصلين داخل مركز إسلامي بزوريخ، وأصاب ثلاثة مصليين.

وقال رئيسة قسم التحقيقات الجنائية بشرطة زيوريخ كريستيان لينتس ميلي، في تصريحات صحفية، أن منفذ الهجوم، هو سويسري من أصول غانية ويبلغ من العمر 24 عاما، مشيرة أن الجاني كان يؤمن بالسحر والتنجيم، وذلك استنادا لما عثر عليه المحقيقون أثناء تفتيشهم لشقته. وأضافت، أن الشاب انتحر رميا برصاص في محيط المركز فور تنفيذه الهجوم. وكانت شرطة زيوريخ، قد أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، أن الرجل الذي عثر على جثته تحت جسر قريب من موقع المركز الإسلامي هو منفذ الهجوم على المركز . وأوضحت كريستيان لينتس ميلي، أن الجاني يشتبه فيه أيضا، بقتل شخص آخر من أصول إفريفية طعنا يوم الأحد المنصرم بفنس المنطقة. وأشارت رئيسة قسم التحقيقات الجنائية، إلى أن دوافع الهجوم لاتزال مجهولة، خاصة أنه لا توجد أدلة قاطعة بوجود علاقة بينه وبين تنظمات إرهابية.