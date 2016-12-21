سلاح الجو التركي يدمر 48 موقعا لداعش بشمال سوريا

استهدف سلاح الجو التركي، أمس الثلاثاء، مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على حدودها مع سوريا، ما أسفر عن تدمير 48 موقعا، وذلك في إطار عملية درع الفرات.

وذكرت القوات المسلحة التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات الخاصة التركية دعمومة بالجيش السوري الحر وبغطاء جوي وبري تركي، تسعى إلى إحكام السيطرة على مدينة الباب الواقعة بريف حلب. وأضاف ذات المصدر، أن الجيش التركي والسوري الحر، وبعد إشتباكات مع عناصر تنظيم داعش، تمكنوا من السيطرة على طريق حلب-الباب. وأشارت، إلى أن 4 جنود أتراك أصيبوا بعد انفجار قنبلة يدوية خلال عبور عربة عسكرية في نفس المنطقة.