ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق للألعاب النارية بالمكسيك إلى 31 قتيلا

أعلن مسؤولون مكسيكيون، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق للألعاب النارية خارج العاصمة مكسيكو سيتي إلى 31 قتيلا و70 جريحا.

وقال مسؤول ولاية مكسيكو سيتي يوروفيل أفيلا، اليوم، إن معظم جثث القتلى احترقت بشكل كبير، مضيفا أنه سيتم استخدام تحليل البصمة الوراثية "دي إن إيه" للتعرف عليهم. وأضاف أفيلا، أنه "تم نقل العديد من الأطفال المصابين إلى ولاية تكساس الأمريكية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إثر احتراق أجسادهم بنسب تزيد عن 90%". وذكرت وسائل الاعلام، أن الانفجارات استمرت في سوق "سان بابليتو"، الذي احتوى على ما يزيد عن 300 طن من الألعاب النارية، فيما أمرت السلطات المواطنين بتفادي المنطقة والابتعاد عن الطرق. يذكر، أن السوق ذاتها تضررت بشكل كبير في سبتمبر من عام 2005، إثر وقوع سلسلة من الانفجارات، قبيل الاحتفال بأعياد الاستقلال في البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.