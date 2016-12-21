بان كي مون يطمح إلى رئاسة كوريا الجنوبية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى استعداده لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية.

وحسبما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، فإن بان كي مون قال إذا كان يمكن لكل من تعلمته ورأيته وشعرت به خلال السنوات العشر لخدمتي في منصب الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعدني على تطوير جمهورية كوريا، فأنا أريد أن أتفرغ لذلك.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة الذي تنتهي ولايته هذا العام إنه سيبذل قصار جهده إذا احتاج وطنه إلى معرفته بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير البلاد.للتذكير، فإن الأحاديث حول فرص بان كي مون للوصول إلى رئاسة كوريا الجنوبية كثرت مؤخرا بعد فضيحة سياسية أدت إلى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه.