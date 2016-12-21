جبهة فتح الشام تعلن مسؤوليتها عن إغتيال السفير الروسي في تركيا

أعلنت قيادة فتح الشام، اليوم الأربعاء، في بيان لها، مسؤوليتها عن إغتيال السفير الروسي أندرية كارلوف، أثناء إلقاءه كلمة في معرض للصور بالعاصمة التركية أنقرة.

وهدد جيش الفتح، المكون من جبهة النصرة وأحرار الشام، في البيان الذي نشرته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بتنفيذ عمليات اغتيال أخرى انتقاما مما ترتكبه روسيا وجيش النظام السوري في حلب. وأضاف البيان، أن السعيد مارت ألتينتاش، قتل السفير الروسي للثأر للنساء والأطفال في حلب ولدماء المسلمين في كل بقاع العالم.